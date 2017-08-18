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§ NG.kz
Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в ДВД Павлодарской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завершена служебная проверка наделавших шума фотографий, где полицейские распивают алкоголь, курят и демонстрируют своё табельное оружие. Начальник ДВД Павлодарской области Марат Кожаев огласил результаты служебной проверки, причиной которой послужили провокационные фотографии полицейских, опубликованных в социальной сети "ВКонтакте".
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1
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже так умею и у себя в акимате иногда делаю, министру дали фото он как буд то не понял что это собирательное порфолию со всей страны, поручил одному тот сказал не все мое только шесть салаг, остальных не признаю - министр получил ответ, общество сьело отписку ЗАНАВЕС, ура товарищи

андрей
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работайте Братья ......вот "выпендрёжь" , говоря языком Кожаева , для полицейских

§ 74
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 18.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МВД даже поручило провести проверку по этим снимкам. Мы всем департаментом все эти фотографии смотрели. И выяснилось, что из 673 фото там только шесть сотрудников нашего ДВД", – рассказал Марат Кожаев.

Остальные чьи?
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Мнение
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекватный генерал. Молодец!

ХХХ
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 18.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь в ответку по рогам этому журнагюге в ответку надо.

§ Shegendalf
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 19.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. вы господа полицейские считаете что:
1) Бравировать оружием в стране где запрещены даже травматы - это нормально?
2) "Выпендрежники" должны работать в полиции?
3) Почему в статье нет ссылки на оригинал самого общественного "выпука"? Вот цитата оттуда с которой вряд ли кто-то поспорит:
"По его словам, госслужащие, не стесняясь, выкладывают собственные фотографии с шикарных застолий со спиртным в ресторанах и кафе, из мест отдыха на фоне дорогих авто, фото со служебным оружием."
Если вы полицейский и считаете это нормальным, то вам стоит ЗАЗУБРИТЬ кодекс государственного служащего, чтобы дурь из мозгов выбилась.

4) Вот вам ссылка на сам альбом. Оцените, а потом комментируйте.

https://vk.com/album-59388124_215310959

Лично у меня тут ассоциация только с доставщиком арбузов на жолполициясы.

5) Вот так отмечают выпуск в Казахстане. В России за это поганной метлой из МВДшных и ФСБшных вузов гонят. А у нас что? Казах без понтов - беспонтовый казах?

https://vk.com/photo-59388124_389434276

[Исправлено: Shegendalf, 19.08.2017 - 12:20]
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Бывалый
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 19.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
запрещены даже травматы

В каком месте они запрещены-то?
Получай разрешение, покупай, регистрируй и владей.

Бывалый
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 19.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Вот вам ссылка на сам альбом. Оцените, а потом комментируйте.

Фотки как фотки.
Только что на них изображены работники органов внутренних дел.
Обычные нормальные человеческие фотки.
Что там не так?
Люди живут, что-то празднуют, встречаются, выпускаются, фотографируют эти и другие события на память.
Что такого?
Вы что - строго по воскресеньям два раза в год при полном параде идете всей семьей в фотоателье чтобы сфотографироваться, и никак иначе?
Да вы по одноглазникам пошарьтесь - там тако-о-о-ое.... тут на фотках вообще пай-мальчики и пай-девочки...

ТАНОМИ
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 19.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Shegendalf:
запрещены даже травматы

В каком месте они запрещены-то?
Получай разрешение, покупай, регистрируй и владей.


Теперь оружием самообороны является:
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;
газовое оружие — газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению уполномоченным органом в области здравоохранения;
электрическое оружие — оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии, разрешенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения. Закон вводится в действие 5 мая 2014 Г.

деТревиль
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...




Отправлено: 19.08.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Также защищал своих мушкетеров капитан де Тревиль, как бы.
Но вспоминается кузетовец в суде #2 Костаная, у которого тоже были фото в форме и с пистолетом и который впоследствии на дежурстве случайно ранил себя из этого пистолета в живот.
Хвастайтесь, господа полицейские, задержаниями без жертв, хитроумными оперативными комбинациями, но не выпендрежем, а господа курсанты - отличными показателями в учебе!

§ messir
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 20.08.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну. великовозрастные дети еще. Я бы им выдал деревянные пистолеты и деревянные автоматы и целый год заставил бы с ними ходить, как наказание. Пропустить их надобно через армейскую службу, чтоб повзрослели.
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* drakon
Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
messir:
Пропустить их надобно через армейскую службу,

Негоже детям Полковников МВД- в Армии служить... :lol:
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