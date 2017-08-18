Цитата: Российские таможенники наделены правом останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов не только в зонах таможенного контроля вблизи границы России, но и на территориях отдельных субъектов.

Ну все, теперь "санкционка" в России резко подорожает, либо вообще исчезнет с прилавков, а у нас по идее должна подешеветь!? Не будут больше, еженедельно, десятки фур в Костанай завозить фрукты и прочие запрещенные в России европейские продукты. Что-то российские власти долго тянули с подобной инициативой...



[Исправлено: KOS77, 18.08.2017 - 14:16]