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§ NG.kz
Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для проверки грузов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 августа вступают в силу изменения в федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Российские таможенники наделены правом останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов не только в зонах таможенного контроля вблизи границы России, но и на территориях отдельных субъектов.
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§ KOS77
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Российские таможенники наделены правом останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов не только в зонах таможенного контроля вблизи границы России, но и на территориях отдельных субъектов.

Ну все, теперь "санкционка" в России резко подорожает, либо вообще исчезнет с прилавков, а у нас по идее должна подешеветь!? Не будут больше, еженедельно, десятки фур в Костанай завозить фрукты и прочие запрещенные в России европейские продукты. Что-то российские власти долго тянули с подобной инициативой...

[Исправлено: KOS77, 18.08.2017 - 14:16]
Профайл

Карабалык
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 19.08.17 - 14:15
Комментарий удален модератором.

Карабалык
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 19.08.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позорище!

Пешеход
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 19.08.17 - 15:20
Комментарий удален модератором.

Иван
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 19.08.17 - 15:21
Комментарий удален модератором.

Карабалык
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 20.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:

ответ на ком-й 2

Алексей
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 20.08.17 - 10:35
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для...




Отправлено: 20.08.17 - 10:46
Комментарий удален модератором.

Гость
Российским таможенникам разрешили останавливать фуры для проверки грузов




Отправлено: 20.08.17 - 11:23
Комментарий проходит проверку.
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