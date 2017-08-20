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§ NG.kz
Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя ответственность за атаку на прохожих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Террористическая группировка ДАИШ (деятельность запрещена в Казахстане и России) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение в российском городе Сургут.
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Бек
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеи англосаксов в действии!! Не удалось уничтожить с помощью одного ефрейтора, теперь придумали другое оружие мусульманский фактор! борьба была , есть и будет против Бывшего СССР. В Китае уйгуры, в бывшем СССР тоже много мусульман. Разделяй и властуй - формула работает безотказно!!!

андрей
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага у кого то понос проберёт , а ты с любого компа в любом захалустном компьютерном салоне , начитавшись абревеатур , возьмешь ответственность за гав....

§ Адам
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 891
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.08.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По информации анонимных источников, полученных lenta.ru, это Бобичел Абдурахманов, уроженец Средней Азии.

1. Уроженец Дагестана
2. Его отец стоит на учёте как приверженец радикального ислама.
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Фрай
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американцы сразу убираются из тех стран, где их солдат убивают. Примеры: Ливан 80-годы после подрыва более двух сотен морских пехотинцев, Судан в этом веке... А СССР не всегда, только из Афгана разве что.

глас народа
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 10:33
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 10:49
Комментарий удален модератором.

Алексей
Re: Резня в российском Сургуте: ДАИШ взял на себя...




Отправлено: 20.08.17 - 10:51
Комментарий удален модератором.
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