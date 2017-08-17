архимед Re: По следам зерновых «пустышек» #2







Отправлено: - 14:43 Получается Генеральная прокуратура выявила, что зерна в реальности в элеваторах, нет! Вот вам бабушка и Юрьев день! Выясняют видимо о наличии мошенничества в особо крупных размерах! Во время следствия никого теперь не выпустят, чтобы смыться! Надо же так подставить государство, предоставляя в банки липовые зерновые расписки! А где где, а где зерно! Будет видимо резонансное уголовное дело! Думаю, что Генеральный прокурор установит хищение государственных денег! Будем ждать результата! А ведь все так красиво начиналось! Хлеб-это надежда, и песня!