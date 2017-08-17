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§ NG.kz
По следам зерновых «пустышек»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщения о том, что 31 июля в Костанае на территорию хлебоприемного предприятия компании «Иволга», расположенного на улице Дощанова, ворвались собровцы, на сайт ng.kz приходили несколько раз. Факт имел место, официальных комментариев по нему не было. Из достоверных источников «НГ» получила некоторую информацию о причинах проведения силовой акции.
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Читатель 1
Re: По следам зерновых «пустышек»




Отправлено: 17.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не знаешь кому "дать подержать чемодан, чтоб не утёк"

архимед
Re: По следам зерновых «пустышек»




Отправлено: 17.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается Генеральная прокуратура выявила, что зерна в реальности в элеваторах, нет! Вот вам бабушка и Юрьев день! Выясняют видимо о наличии мошенничества в особо крупных размерах! Во время следствия никого теперь не выпустят, чтобы смыться! Надо же так подставить государство, предоставляя в банки липовые зерновые расписки! А где где, а где зерно! Будет видимо резонансное уголовное дело! Думаю, что Генеральный прокурор установит хищение государственных денег! Будем ждать результата! А ведь все так красиво начиналось! Хлеб-это надежда, и песня!

§ самый умный
Re: По следам зерновых «пустышек»
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 17.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вероятно, скоро для граждан подорожает хлеб...
Профайл

Юрий Деточкин
Re: По следам зерновых «пустышек»




Отправлено: 17.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь воруют. Много воруют!

Ерема
Re: По следам зерновых «пустышек»




Отправлено: 18.08.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банк айтунана кинули тот и включил одминистративный резерв в масках

Рык
Re: По следам зерновых «пустышек»




Отправлено: 20.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только опомнились.Поздно!!!..Уже все за бугром
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