Цитата: ВЧК:

просто решили окультурить место..

Это по-вашему называется "окультурить"? Вы уже сделайте что-нибудь со своим понятийным аппаратом, а то как-то даже стыдно за Вас перед лицом Вселенной.



Цитата: ВЧК:

рассадить на определённом расстоянии деревья... так как корни часто растущих деревьев мешают развитию друг другу.

Во, какой дендролог нашёлся! В тайгу бы Вас на пару недель хотя бы, чтобы на месте была возможность изучать переплетение корней елей, пока к жилью пробиваться будете. Не, я гуманно предлагаю, с запасом еды в рюкзаке и даже со спальником. Выбросить километров за 300 от жилья, это недалеко для такого специалиста по деревьям. Прогулялись бы, мозг проветрили, а то между извилин спёртый воздух скопился.



Цитата: ВЧК:

. Все деревья рассадят симметрично...

Симметрия в этом деле - признак ограниченности. Впрочем, о чём это я...