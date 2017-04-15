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≡ В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.04.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 14 апреля, около 18.00 наши читатели сообщили, что в небольшом сквере за остановкой "Казахтелеком" по ул. Тарана выкапывают ели. Действительно, работы ведутся полным ходом.
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§ amduscias
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 18.04.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
просто решили окультурить место..

Это по-вашему называется "окультурить"? Вы уже сделайте что-нибудь со своим понятийным аппаратом, а то как-то даже стыдно за Вас перед лицом Вселенной.

Цитата:
ВЧК:
рассадить на определённом расстоянии деревья... так как корни часто растущих деревьев мешают развитию друг другу.

Во, какой дендролог нашёлся! В тайгу бы Вас на пару недель хотя бы, чтобы на месте была возможность изучать переплетение корней елей, пока к жилью пробиваться будете. Не, я гуманно предлагаю, с запасом еды в рюкзаке и даже со спальником. Выбросить километров за 300 от жилья, это недалеко для такого специалиста по деревьям. Прогулялись бы, мозг проветрили, а то между извилин спёртый воздух скопился.

Цитата:
ВЧК:
. Все деревья рассадят симметрично...

Симметрия в этом деле - признак ограниченности. Впрочем, о чём это я...
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112
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 18.04.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧК правду говорит, если по Феншую рассадить елки симметрично, то там даже яблоки , а то и бананы появятся от цветения этих деревьев..

§ amduscias
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 18.04.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ВЧК правду говорит, если по Феншую рассадить елки симметрично, то там даже яблоки , а то и бананы появятся от цветения этих деревьев..

Классно стебанулся! на "5". :-) :-) :-)
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§ Victor Yang
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.04.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Во, какой дендролог нашёлся! В тайгу бы Вас на пару недель хотя бы, чтобы на месте была возможность изучать переплетение корней елей,

Я в этом моменте не соглашусь. Одно дело - деревья, растущие стихийно и там, где они ничему не мешают - ни коммуникациям, ни строениям. Например, СН РК 3.01-01-2011 "Генеральные планы промышленных предприятий" регламентирует расстояние между деревьями.
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Бала Бол
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 18.04.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ВЧК правду говорит, если по Феншую рассадить елки симметрично, то там даже яблоки , а то и бананы появятся от цветения этих деревьев..

А то !
"Орднунг ист аллес"- это ж наша любимая присказка, с глубин веков.
Алеманы токма утащили и присвоили...

§ drakon
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.04.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
если по Феншую рассадить елки симметрично, то там даже яблоки , а то и бананы появятся

А я уже года 3 требую,чтобы сосну,которая
слева - спилили,а оно вот что оказывается

Теперь буду требовать,чтобы их по
феншую рассадили.И буду втихаря-
Бананы продавать... :lol:

[Исправлено: drakon, 18.04.2017 - 12:29]
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112
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 18.04.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Написано когда нажимаешь, ошибка природы..

112
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 18.04.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
сосну

У нас такие только в Аманкарагае.

Ппц
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 18.04.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:

Вот растут стометровые вековые сосны и ели в сибирских лесах рядом с друг другом и про ваши инновационные технологии ничего не знают, бедненькие. Вы бы хоть к ним съездили, фильм свой любимый показали. А мне вот Юрьев день больше нравится.

гость
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели




Отправлено: 19.04.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль что не берегут матушку природу

§ Адам
Re: В Костанае у ТРЦ MART выкапывают ели
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 891
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.08.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Вы уже сделайте что-нибудь со своим понятийным аппаратом, а то как-то даже стыдно за Вас перед лицом Вселенной.

:-x Не сегодня. Сегодня побоятся.

Владельцем франшизы «Макдоналдс» в Казахстане стал известный казахстанский бизнесмен, экс-генеральный директор СП АО «КазРосГаз» Кайрат Боранбаев, который в настоящее время также является франчайзи «Макдоналдс» в Беларуси (там ему принадлежит 11 ресторанов).

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