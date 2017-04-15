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ВЧК:
просто решили окультурить место..
Это по-вашему называется "окультурить"? Вы уже сделайте что-нибудь со своим понятийным аппаратом, а то как-то даже стыдно за Вас перед лицом Вселенной.
Цитата:
ВЧК:
рассадить на определённом расстоянии деревья... так как корни часто растущих деревьев мешают развитию друг другу.
Во, какой дендролог нашёлся! В тайгу бы Вас на пару недель хотя бы, чтобы на месте была возможность изучать переплетение корней елей, пока к жилью пробиваться будете. Не, я гуманно предлагаю, с запасом еды в рюкзаке и даже со спальником. Выбросить километров за 300 от жилья, это недалеко для такого специалиста по деревьям. Прогулялись бы, мозг проветрили, а то между извилин спёртый воздух скопился.
Цитата:
ВЧК:
. Все деревья рассадят симметрично...
Симметрия в этом деле - признак ограниченности. Впрочем, о чём это я...