112 Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ #21





(Пользователи) Сообщений: 5867

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:28 Цитата: Неравнодушный гражданин:

за себя скажу, что в школе получил немало двоек и троек

Да ладно то..

Меня отчисляли из школы за хулиганство, только недостача в 9й класс была и меня попросили остаться..

И кстати, закончил школу лучше всех активисток и активистов в классе и стал первым по успеваемости..

Год 1987й.

Но что это мне дало после?

А я видел, как какие то троечники, которые были позади, как их мамы и папы возили в Универы скот, мясо, сало, коров..

Те поступали без проблем.

У меня денег не было, пришлось закончить какой то технарь, потому что именно в технари меня брали как хорошоучащегося без экзаменов и бесплатно..

Ну и?

Стал я ведущим инженером?

Ты кем стал, неужели учОным?

Где понимание того, что это нам что то дало, как кроме словесного нытья на форуме и каких то нелепых обращений на пунктуацию?

А в голове то что кроме этого осталось или прибыло?