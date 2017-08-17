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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка». Председатель Нацбанка РК Данияр АКИШЕВ на встрече с главой государства заверил: наша кобыла, то бишь национальная валюта, вовсе не околела, как это могло показаться гражданам, напуганным ежедневной сменой цифр на табло возле обменников.
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ой бай
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 09:15
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то, что на нас влияет наибольшим образом.[/video]
Только вот на экономику страны(а это все 14,5 млн. человек) это никак не влияет. Все эти деньги мы никак не ощущаем. Этот, всем известный "котел" - для избранных. А могли бы строить дороги, производства, давать рабочие места и т.д. Жаль. ... это уже не страшно

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уже давно понятно: "урожай бананов зависит от погоды" - вот и вся экономика вместе с курсами и прочей дребеденью

ТАНОМИ
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это сколько же надо иметь достижений, чтобы на их пропаганду понадобилось 53,8 млрд? А не получается ли так: на 1 тенге достижений - на 10 тенге шума вокруг них?

§ Victor Yang
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Это сколько же надо иметь достижений, чтобы на их пропаганду понадобилось 53,8 млрд?

Настоящие достижения и без пропаганды видны.
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ТАНОМИ
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возникает вопрос: для чего вообще нужна пропаганда достижений? Действительно, они и так видны, если есть. Значит, нужно уверить народ, что "достижения" есть, и это заслуга властей. Дороговато обходится нам "заслуги" властей!

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(160 миллионов долларов на дороге не валяются,...их кто-то подберёт))

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка
112


(Пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкции против Союза думаю не за горами..
Если так пойдет и дальше, будет только хуже..
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§ Доктор СИЗО
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.08.17 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чем сила брат зеленной бумажки? Она является доминируещей валютой для всего мира. А кто, мешает хотя бы попытаться сделать наш отечественный теньге доминируещей валютой хотя бы среди окружающих нас феодально-байских стран? Если будем сидеть и ничего не предринимать, то скоро придется обменникам выставлять еще и курс китайского юаня.
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