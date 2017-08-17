FOMA Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка #2







Отправлено: - 10:45 [video]у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то, что на нас влияет наибольшим образом.[/video]

Только вот на экономику страны(а это все 14,5 млн. человек) это никак не влияет. Все эти деньги мы никак не ощущаем. Этот, всем известный "котел" - для избранных. А могли бы строить дороги, производства, давать рабочие места и т.д. Жаль. ... это уже не страшно