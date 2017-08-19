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§ NG.kz
Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В павильоне Финляндии на выставке EXPO-2017 на этой неделе состоялся семинар, где руководителям образовательных учреждений Казахстана рассказали об опыте страны в приобретении лучших показателей достижений учащихся в мире.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу ругаться.. сам вырос в 90-х.. но саажу одно.. на образование СССР смотрело с завистью западное полушарие. Какие были потенциальные начинания.. какое было широкое и требовательноепоразование...образование..А сейчас?... наплюю на учеников.. лишь бы зп побольше дали...а ума не надо... Ни учителю, ни тем более детям.. не говорю что все такие педагоги.. я сам бывший педагог..но время меняет приоритеты жизни.. отсюда и коррупция, и взяточничество и проблемы в воспитании детей... Одуматься уже не можем.. мы в трясине жизни.. окружающей нас... Учебники наобум - лишь бы деньги в карман закинуть... Оборудование в классах самое дешевое - зачем детям.. все равно сломают... Мы и наше образование катимся вниз.. и с очень большой скоростью.. много хочу сказать.. но увы, многие просто недочитают... Спасибо тем, кто прочел до конца нескладный крик души Неравнодушного гражданина...
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§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


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Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
на образование СССР смотрело с завистью

Хотелось бы более конкретного примера образования лично..
Вот кого спрашиваешь, образован ли ты, ученый ли ты или чего то создал, отвечают твердое нет, но повторяют неустанно что образование у нас было отменное..
Где же оно?
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§ Доктор СИЗО
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3803
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
я сам бывший педагог..но время меняет приоритеты жизни.

-как раз, у вас господин бывший Учитель, хочу спросить ответа на вопрос, который мучает уже полвека...
-вот вы так нахваливаете советскую школу....нам с братом не повезло ....невзлюбили мы ее с детства....я закончил 8 классов....мл.брат закончил всего 4 класса, в середине 5 класса выгнали его со школы.....
- через 15 лет, весь педсостав школы стоял возле него, и уговаривал его взять хотя бы один экзаменационный билет, что бы занести его в протокол вечерней школы...и выдать ему аттестат об окончании средней школы с отличными отметками....брат холодно посмотрел на них, и сказал....мне чужого не надо....не занимайтесь тут ерундой)))) и вышел из класса...
за свою работу он трижды представлялся к званию Героя Социалистического Труда....но все три раза получал другие ордена....которые не каждый секретарь обкома на груди носил...
почему школа не смогла дать ему сразу среднее образование.....с такими великолепными учителями....
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Муслим
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
СССР был самой читающей страной в мире.

дочитались и все про..ли, пока мы читали запад строил экономику и занимались делом, а мы все читали лежа на диване, делом надо заниматься, а не читать.

§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик... Вот не суди и не будешь судим.. хорошая фраза.. вторая фраза - по себе людей не судят... Ты единица, которая ХОТЕЛА БЫ, НО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.. не у всех так, и не у каждого.. за себя скажу, что в школе получил немало двоек и троек, но за дело.. невыучил, не сделал... А что сейчас в школе? Ответственности не учат, ибо страх перед имущими и можущими.. простим, авось и так пройдет.. учителя уже далеко не те.. и школа воспитания нового поколения в сравнении со старой... Мда.. далеко не та... Судя по нынешней тенденции воспитания молодежи недалеки нам будут и гомосексуалисты, расизм и убийцы... Раньше в возрасте 6-7 лет мог на автобусе кататься, а сейчас детей своих дальше квартала.. добавлю твоими словами.. очкую.. отпустить... Ибо те, кого недовоспитали в 90-х и позже позволяют себе делать то, что я бы себе никогда не позволил.. и своим и школьным, и родительским воспитанием я горжусь и в таком духе детей воспитываю...

[Исправлено: Gljuk, 19.08.2017 - 22:07]
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Доктор.. очень рад, что вы при вашем образовании хоть пишете без ошибок... Наверное, спасибо учителям вашим первым... Спор считаю неуместным, потому что мы с вами возраста разного, в мое время года на 2 старше ребятки увлеклись наркотой в школе... Ну и как последствие в живых их не наблюдаю... А то что в вашей семье произошло, не стоит вини ь всю систему образования... Достаточно одного плохого педагога.. не держите зла на это, вы уже взрослый человек, и сами можете все понять и во всем разобраться.. Удачи вам и вашим близким... Всем сейчас нелегко.. смутное время...
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§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


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Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
за себя скажу, что в школе получил немало двоек и троек

Да ладно то..
Меня отчисляли из школы за хулиганство, только недостача в 9й класс была и меня попросили остаться..
И кстати, закончил школу лучше всех активисток и активистов в классе и стал первым по успеваемости..
Год 1987й.
Но что это мне дало после?
А я видел, как какие то троечники, которые были позади, как их мамы и папы возили в Универы скот, мясо, сало, коров..
Те поступали без проблем.
У меня денег не было, пришлось закончить какой то технарь, потому что именно в технари меня брали как хорошоучащегося без экзаменов и бесплатно..
Ну и?
Стал я ведущим инженером?
Ты кем стал, неужели учОным?
Где понимание того, что это нам что то дало, как кроме словесного нытья на форуме и каких то нелепых обращений на пунктуацию?
А в голове то что кроме этого осталось или прибыло?
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§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


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Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
очкую

Кстати..
Неужели ты думаешь что образованные так говорят?
Тут заметь на форуме, образованные, те кто себя ими считает, они спокойно говорят слово "жопа", ..зд@, здец и так далее..
Пытаются обозвать как последний бомж на помойке.
Даже ты нетолерантен к сексуальному меньшинству..
Разве это образование?
По моему больше на пьяных и грязных необразованных смутьянов похоже..
А вы - это образование..
Грошь цена такому образованию..
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Марик... Учителя у нас разные были...))) А ты толерантен к сексуальным меншинствам?
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§ Доктор СИЗО
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3803
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Да Марик... Учителя у нас разные были...))) А ты толерантен к сексуальным меншинствам?

не спорьте с ним господин учитель....семь лет он здесь....это его территория ....вы даже не заметили, что он применил исподтишка против вас пару подлых приемчиков....только мы зубры, способны его иногда победить...
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§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


(Пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
А ты толерантен к сексуальным меншинствам?

Смотрел ли я фильм Матрица?
Разумеется..
Слушал ли я Фреди Меркюри?
Конечно.
Смотрел ли я фильм Александр?
Да..
Нравится ли мне творчество Чайковского..
Само собой, я толерантен к ним..
Это Великие люди, делающие гораздо больше для человечества, чем примитивные мужланы, привыкшие нападать с копьем на мамонта, которое они им сделали..
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 16
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 20.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик.. ты толерантен к исскуству... Но если тебя начнут.. упаси бог конечно.. что бы ты на это ответил? Мы не судим людей за их образование или творчество.. каждому свое... Но поступки определяют дальнейший путь человека... А поступки - это результат его воспитания... Воспитан быть честным, или недостаток внимания превратил его в морального дегенерата..
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безумец
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 20.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
учился 77-87 годы,в классах 35-40 человек,учительница по русскому и литературе весь урок вспоминала послевоенные годы,физрук реально готовил нас к олимпийским играм,военрук к войне,география СССР затмевала другие развитые страны,обществоведение заставляло зубрить тезисы партийных съездов,математики и физики разнились по интеллекту,учили немецкий,английский,французский по классам,,в 9 класс шел сильный отсев из за недоборов в ПТУ,,сельских детей учили сельским профессиям по направлениям,городские городским специальностям,,не скажу ,что тогда было образование лучше,коррупция та же самая,ничего не изменилось по сути,к третей мировой войне только не готовят

про тщеславие
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 20.08.17 - 06:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотрел ли

У тебя как всегда, мухи и котлеты в одной тарелке.
Кстати заметь, тот же Меркюри и Чайковский не занимались пропагандой гомосексуализма.
В отличии от тебя, ты сейчас это делаешь открыто.
Цитата:
112:
Великие люди

В мире их гораздо больше с традиционной ориентацией, чем наоборот. И заметь,еще раз, не было бы мужланов, то не для кого творить бы было великим людям\любой ориентации\,а самим им не чего было бы есть, не во что одеваться, обуваться и получать другие ништяки от жизни. Без народа, они никто.

Антон
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 20.08.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам интересный факт с 2016 в Финляндии ввели уроки печатания на клавиатуре, вместо прописывания букв ручкой на бумаге, мол в ногу со временем. В США такое вводилось чуть ранее, но теперь хотят откатить назад, т.к. до них дошло то, что у нас еще с середины прошлого века было известно - пропись в тетрадку развивает мозг.
Урожай этих нововведений еще предстоит оценить через 15 лет.
Или вот еще один факт: выходцы из СНГ, которые перебрались в Финляндию и пытаются устроиться на работу, предпочитают замалчивать о наличии высшего образования или опыте и навыках, которые получили в прошлом. Почему? Потому, что им могут отказать с мотивировкой "too qualified" - до фига умный по-нашему. Так они блюдут патриотизм, защищая рабочие места своих местных.
Могу предположить, что "финское чудо" в образовании, годно лишь для финнов.
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