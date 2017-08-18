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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ Змея Подколодная
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.08.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а с игил Россию как я знаю ни кто не просил помогать, на нас вроде не собираются нападать.

Вы реально поляну не сечете? Или прикидываетесь? Вы думаете они предупредят,когда нападут? У нас мало придурков бегало с пекалями в руках,стреляющих в мирных граждан? Как Вы думаете,кто этим ....... мозги промывает?
Цитата:
да как то Россия защищает, так что после этой зашиты все города стираются вместе с жителями, вон как в Сирии ни одного города целого не оставили, как они дальше будут оставшиеся жители жить не понятно, вот такую защиту хотите?

Код:
В Сирии русский язык получил статус второго государственного, сообщает ТАСС. По словам посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, это решение является благодарностью сирийского народа российскому, за оказанную им поддержку.

Вопросы еще есть?
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§ Алиса
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
что из товаров поставляется чисто Российское без всяких изготовлено в китае

Против фабрики Баян-Сулу на ул.Лермонтова - есть магазин "Белорусочка", кажется. Так вот там есть вещи российского производства)))
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§ dvb
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.08.17 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
так вроде добыча нефти ведется в складчину с Американскими, западными и китайскими компаниями без участия РФ, наверное все же они будут защищать свое имущество, Россия тут каким боком? у нас по моему только в Байкануре доля Российского участия и то по моему отдают свою долю нам.


И самое главное. По чьей территории идет к Черному морю ваш единственный нефтяной трубопровод и где находится порт-терминал для ее отгрузки для дальнейшей отправки?
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