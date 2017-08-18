Цитата: а с игил Россию как я знаю ни кто не просил помогать, на нас вроде не собираются нападать.

Вы реально поляну не сечете? Или прикидываетесь? Вы думаете они предупредят,когда нападут? У нас мало придурков бегало с пекалями в руках,стреляющих в мирных граждан? Как Вы думаете,кто этим ....... мозги промывает?

Цитата: да как то Россия защищает, так что после этой зашиты все города стираются вместе с жителями, вон как в Сирии ни одного города целого не оставили, как они дальше будут оставшиеся жители жить не понятно, вот такую защиту хотите?

Код: В Сирии русский язык получил статус второго государственного, сообщает ТАСС. По словам посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, это решение является благодарностью сирийского народа российскому, за оказанную им поддержку.

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