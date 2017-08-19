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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

В РФ данные о хозяевах и прочем , по номеру авто и ВИНу , легко , не отходя от компъютера , по этому продавал , номер не затирал , пусть проверяют мне стеснятся и скрывать нечего ; два года без ОСАГО и диагностической карты , по РФ ездил много и в Кустанай , там брал минимальное количество суток страхования , остальное без ездил , несмотря на нытьё на этом форуме , НИ РАЗУ НЕ ОСТАНОВИЛИ , был в 2015 году 40 суток , в 2016 году 30 суток в РК .

Vit
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
В РФ данные о хозяевах и прочем , по номеру авто и ВИНу , легко , не отходя от компъютера [/quote

Очень сомневаюсь в такой возможности доступа к данным такого значения, для каждого, даже для России. Да и Германия не Россия. Да и речь не о возможности, а о праве распространения фото и видео материалов третьих лиц без их соглашения. И в Германии, (хотя не сомневаюсь, что и в России) есть статья, за нарушение приватной сферы или что то типа того...

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.08.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не буду далеко ходить , в доказательство своих слов , прям тут " В моей деревеньке " , есть фото автобуса питерского в Германии и мой коммент по установочным данным этого автобуса . Врать мне по возрасту не с руки .
:-x
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