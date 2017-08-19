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≡  Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в Рудном пикантно пошутила про костанайского акима		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в Рудном пикантно пошутила про костанайского акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тюменские КВН-щики поздравили рудничан 18 августа. Все шутки, привезенные командой "Союз" что называется "зашли", но особенный фурор произвела песня, главными героями которой стали Нурсултан Назарбаев и аким Костанайской области.
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ощеняма интересна
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рудничане, кто был, перескажите анекдот примерно. )))

§ 112
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Мои пошли, там телевизоров натыкано на каждом углу, я не ходил..
В 12 меня вырубило еще, не высыпался..
Но говорят с экранами стало лучше..
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§ 112
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пол третьего ночи только выехал, смотрю площадь открыта..
Как таГ думаю, где юрты и все такое..
А они по Космонавтов утыканы..
Мудро..
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ощеняма интересно
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 15:51
Комментарий удален модератором.

я против
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 17:07
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 19.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восставший из мертвых ДЖ Грув и кучка провинциальных петросянов.
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Петросян
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смишно ))) Провинциалы приехали поздравить провинциалов при помощи сплетен о Президенте РК и Акими области.

* Victor Yang
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
кучка провинциальных петросянов.

Я бы не стал так говорить про чемпионов высшей лиги. И юмор у них вполне качественный.
Мне вот это особенно нравится:
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Читатель 1
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, насчёт г.. хорошо, а где ролик глянуть "на грани фола"??

§ white-out
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 19.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

Зачот!!! :lol:
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§ 74
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 19.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ictor Yang

а мне нравится песня их "про барана" )))

[video]https://youtu.be/1JoUUEJz0OQ[/video]
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§ Убийца драконов
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 19.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот та самая шутка про акима и Назарбаева, в самом начале видео https://vk.com/kstnews?z=video16822527_456239020%2F0831cf2356af6deddd%2Fpl_post_-26310845_337036
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още-ощеняма
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...




Отправлено: 19.08.17 - 22:42
Комментарий удален модератором.

§ юля елиссева
Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колечко сжималось, колечко.... Неужели у НГ колечко сжалось опубликовать сию шутку? Даже госзаказный "Ленинский путь" не побоялся!
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