Цитата: Доктор СИЗО:

аз осмеливаешься давать советы России, которая воюет на дальних подступах в Сирии....защищая нас всех...

да пожалейте вы наконец себя, всех кормите защищаете Сирийских, Ливийских и прочих, разве лишне было бы где нибудь в России Русскому мальчику или девочке из многодетной семьи, получить хоть процент который расходуется на них? или вот вы обсуждаете тему некачественных учебников по Русскому языку давно бы закрыли эту тему, просто оказали содействие Русским школам, преподаватели наши некачественно преподают язык, так взяли бы и послали тех кто знает этот предмет хорошо, не уж то вы думаете что государство заинтересовано в изучении языка соседнего государства, тем более это не язык науки и технологии, а просто региональный язык, и его ни кто не ущемляет, даже в конституции РК записано В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, а с игил Россию как я знаю ни кто не просил помогать, на нас вроде не собираются нападать.