Цитата: Добринцофф:

Я чё то пропустил,обет трезвости уже кончился?

Последний раз 28 день вроде как был....

научную литературу читать надо товарищ Добринцов.... медицина захлопнула ротик об излечении алкоголиков, потому что ученные нашли причину, почему это в принципе невозможно.... вся заслуга медиков, за которые они остервенело дерут деньги, заключается только в том, что они научились удлинять паузы между запоями....пример 112-ого....28 дней....что тоже довольно неплохо...

-оказывается у пьющих людей нижняя часть желудка застилается постепенно клетками, которые способны перерабатывать только спиртосодержащие жидкости....

-когда они остаются без работы, начинается осада мозга...который сопротивляется сколько может....

-но враг коварен и хитер.... начинает подавать ложные сигналы из других мест... и мозг сдается, что бы не убить организм, за счет которого, он сам живет....

эти спиртовые клетки, передаются по наследству....и некоторые люди, имеют врожденную предрасположенность к алкоголизму....