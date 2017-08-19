Цитата: Вайпер .:

В РФ данные о хозяевах и прочем , по номеру авто и ВИНу , легко , не отходя от компъютера [/quote



Очень сомневаюсь в такой возможности доступа к данным такого значения, для каждого, даже для России. Да и Германия не Россия. Да и речь не о возможности, а о праве распространения фото и видео материалов третьих лиц без их соглашения. И в Германии, (хотя не сомневаюсь, что и в России) есть статья, за нарушение приватной сферы или что то типа того...