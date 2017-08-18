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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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* Доктор СИЗО
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3798
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.и что они пьют.

-у нас в части была строгая инструкция для механиков и водителей....прежде, чем утром запустить двигатель, проверь уровень воды в радиаторе....а лучше сходи за канистрами и залей по новой....сто процентов, что ночью слили и забрали себе эту воду пацанята с ближайшей деревни...они знают прекрасно, что часовые не будут стрелять по низу машин и прочей техники....и будить по пустякам смертельно спящих людей...
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Директор Пляжа
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Русский язык в РК естественным образом выходит из оборота постепенно.

Это как постепенно, если молодежь в К-О, говорит на нем лучше, чем те кто родился и жил при "совке"?
20-30 летние грамотно и без акцента, в отличии от 40-60 летних.
Ой, бай. Барлық жатып !

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
бороться за сохранении своего языка культуры в бывших союзных республиках, что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики

Что за бред? Влияние России, по крайней мере, у нас - чисто экономическое. У нас не производится достаточного количества товаров - очень много российских. И если появится опять таможня и таможенные пошлины, - все они подорожают неплохо.
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Галым
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что за бред? Влияние России, по крайней мере, у нас - чисто экономическое. У нас не производится достаточного количества товаров - очень много российских. И если появится опять таможня и таможенные пошлины, - все они подорожают неплохо.

ты знаешь брат вот искал среди одежды производство РФ все сплошь китайское или турецкое, напоролся на куртки продавец говорит что Российские потом добавляет, что сшиты по заказу Российской компании в китае по Российской технологии, так же по дверям по заказу Российской компании изготовлены в китае, сообщи пожалуйста если можешь что из товаров поставляется чисто Российское без всяких изготовлено в китае по заказу РФ, буду очень благодарен.

Галым
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
аз осмеливаешься давать советы России, которая воюет на дальних подступах в Сирии....защищая нас всех...

да пожалейте вы наконец себя, всех кормите защищаете Сирийских, Ливийских и прочих, разве лишне было бы где нибудь в России Русскому мальчику или девочке из многодетной семьи, получить хоть процент который расходуется на них? или вот вы обсуждаете тему некачественных учебников по Русскому языку давно бы закрыли эту тему, просто оказали содействие Русским школам, преподаватели наши некачественно преподают язык, так взяли бы и послали тех кто знает этот предмет хорошо, не уж то вы думаете что государство заинтересовано в изучении языка соседнего государства, тем более это не язык науки и технологии, а просто региональный язык, и его ни кто не ущемляет, даже в конституции РК записано В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, а с игил Россию как я знаю ни кто не просил помогать, на нас вроде не собираются нападать.

Директор Пляжа
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
вот искал среди одежды

А чего тоже самое не говоришь про зарубежных производителей?
Левайсы уже даже в Америке не найдешь их пошива. Лучший филиппинский считается.
Пример, не удачный. Сначала разберись почему так происходит, потом уже об этом рассказывай. Изучай азы экономики.

Галым
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Сначала разберись почему так происходит, потом уже об этом рассказывай. Изучай азы экономики.

просто здесь затронули тему, что Россия снабжает на всем и мы полностью зависим от нее, может быть все же от Китая зависим? просвети меня неграмотного.

* Доктор СИЗО
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
а с игил Россию как я знаю ни кто не просил помогать, на нас вроде не собираются нападать.

- есть такая поговорка среди политиков.....никогда не говори никогда .....
- Прочитай сам, если не веришь....погнали игил с Ближнего Востока... перебираются они с 40 тысячным войском в Афганистан...
- сам знаешь игил, без нефти долго не протянет....он начнет ее искать в округе....где он ее сможет получить легко и быстро.... правильно в Азербайджане и Казахстане...где крошечные символические ,изнеженные на перинах, войска...по большей части МВДэшники....
-завязывайте с латиницей на форуме...всегда вспоминаю западные карикатуры на Горбачева....
он стоит по пояс, высунувшись из кремлевской стены....одет в форму пожарника, обливает брандспоитом и тушит горячие точки на территории СССР....5 горящих точек насчитал....еще хотите, добавить точек???
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ТАНОМИ
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не передёргивайте, Галым! Victor Yang написал :"очень много российских" товаров, а не "Россия снабжает на всем и мы полностью зависим от нее...". Не корректно, уважаемый!

Галым
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- сам знаешь игил, без нефти долго не протянет....он начнет ее искать в округе....где он ее сможет получить легко и быстро.... правильно в Азербайджане и Казахстане...где крошечные символические ,изнеженные на перинах, войска...по большей части МВДэшники....
-завязывайте с латиницей на форуме.

так вроде добыча нефти ведется в складчину с Американскими, западными и китайскими компаниями без участия РФ, наверное все же они будут защищать свое имущество, Россия тут каким боком? у нас по моему только в Байкануре доля Российского участия и то по моему отдают свою долю нам.
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