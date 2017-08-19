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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я чё то пропустил,обет трезвости уже кончился?
Последний раз 28 день вроде как был....

научную литературу читать надо товарищ Добринцов.... медицина захлопнула ротик об излечении алкоголиков, потому что ученные нашли причину, почему это в принципе невозможно.... вся заслуга медиков, за которые они остервенело дерут деньги, заключается только в том, что они научились удлинять паузы между запоями....пример 112-ого....28 дней....что тоже довольно неплохо...
-оказывается у пьющих людей нижняя часть желудка застилается постепенно клетками, которые способны перерабатывать только спиртосодержащие жидкости....
-когда они остаются без работы, начинается осада мозга...который сопротивляется сколько может....
-но враг коварен и хитер.... начинает подавать ложные сигналы из других мест... и мозг сдается, что бы не убить организм, за счет которого, он сам живет....
эти спиртовые клетки, передаются по наследству....и некоторые люди, имеют врожденную предрасположенность к алкоголизму....
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народишка то много..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идут и идут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя улица Горняков забита уже машЫнами..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
От Москвы до самых до окраин..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут как то стоят, как раз там что то веселят кого то, но это для малолеток..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут как то вот, на Космонавтов разместили гарячие щящлыки и прочую лабудень..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бойкая торговля..
Для детей разумеется..
Батут 300 тенге..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гарячие щящлыки..
Только именно за этим практически весь народишко приводит сюда детишек..
Вчера сыроватые были.
1000 тенге 4 махоньких кусочка..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стандартный набор, затарка водки в бутылках из под минералки..
Пиво в сумках..
Каждые 50 метров стоят полицейские в форме..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голден Риф..
Неплохой молодежный кабак..
Хотят в основном малолетки у которых лада гранта или как их там, под задом..
"Бэха" как вариант..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и улица в дыму, и это только одна сторона дороги, на другой ровно тоже самое..
Народишко гуляет вовсю..
Мои где то там в ночи..
Ну сотка уже отказывается снимать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой там вовсю танцуют..
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
гарячие щящлыки

-горячие шашлыки....так и хочется, найти на Усской коллее твою учительницу русского языка и литературы и сделать ей ассаламалейкум))))..... за такую учебу школьников)))
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