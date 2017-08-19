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Неравнодушный гражданин:
за себя скажу, что в школе получил немало двоек и троек
Да ладно то..
Меня отчисляли из школы за хулиганство, только недостача в 9й класс была и меня попросили остаться..
И кстати, закончил школу лучше всех активисток и активистов в классе и стал первым по успеваемости..
Год 1987й.
Но что это мне дало после?
А я видел, как какие то троечники, которые были позади, как их мамы и папы возили в Универы скот, мясо, сало, коров..
Те поступали без проблем.
У меня денег не было, пришлось закончить какой то технарь, потому что именно в технари меня брали как хорошоучащегося без экзаменов и бесплатно..
Ну и?
Стал я ведущим инженером?
Ты кем стал, неужели учОным?
Где понимание того, что это нам что то дало, как кроме словесного нытья на форуме и каких то нелепых обращений на пунктуацию?
А в голове то что кроме этого осталось или прибыло?