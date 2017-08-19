Цитата: Доктор СИЗО:

тоже мне конспиратор....



да я не про его машину писал, хотя тоже необдуманно, за "презентацию" лица или "авто" с номерами не принадлежащего тебе. Требуется разрешение от владельца, хозяина. Не помню как формулируется, но есть закон... Подробнее можете по гуглить. Я например могу многое, и адрес и имя владельца узнать. Правда пару дней потребуется. Вот ему это нужно. Ладно свою машину...