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Страница 460 из 460«1...458459460
Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смотрящий:
Авто , одно осталось , в Европе не отпуск , да и какой отпуск у пенсионера ?
:lol: Я никогда не писал , что плохо живу , на этом форуме , всё меня ; то в " Пятёру " охранником пристраивали , то вообще будто я побираюсь . :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смотрящий:
Когда , дела были ездил в Кустанай на авто , ни считался ни с чем
:-P , теперь там дел нет вот и не езжу .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тех осмотр 5200 руб , у нас 900 руб , если самому ехать , 1000 руб в страховой и 600 руб по интернету с левой СТО диагностическая карта , которая в базе есть .
:-P

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
на покупкr хромированных?

Какие поставили при покупке,
такие - есть.Наедули меня.
Деньги взяли,как за хромированные... :lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
и 600 руб по интернету с левой СТО

А я уже 8-й ТО -сделал.И всё на одной и
той же СТО... :lol: :oops:
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ку
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 18:30
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поработали немного,как у дяди Марика

на плантациях и теперь можно немного
передохнуть,водички - попить.

Интересно,дядя Марик своим "рабам"
даёт передохнуть и попить?...
:lol: :oops:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поработали немного,как у дяди Марика

на плантациях и теперь можно немного
передохнуть,водички - попить.

Интересно,дядя Марик своим "рабам"
даёт передохнуть и попить?...

-отстаешь от жизни .....я уже писал твоему другу, что какая мерзость называть свою родню рабами....и что тебе фотографии присылает с ихней дачи....какая дача может быть у тубика с инвалидностью...ему же тяжелее столовой ложки подымать врачи не рекомендуют...ничего пока не ответил мне....видать в точку попал....(((((( 8-) 8-) 8-) 8-) :-P :-P :-P :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У Марика детишки хоть школьного возраста, а у вас детей с садика уже определили в рабы. Ну и ну. Гааги на вас нет и Ким Снежаны.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У Марика детишки хоть школьного возраста

Марик уже поздно их определилЦитата:
Обликоморале:
а у вас детей с садика уже определили в рабы.

Да нет,уже с рождения,определяют.Вoт этому ещё и

3-х месяцев нет,а его уже достали- Подъём,
работать пора... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 19.08.2017 - 21:28]
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Vit
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
тоже мне конспиратор....


да я не про его машину писал, хотя тоже необдуманно, за "презентацию" лица или "авто" с номерами не принадлежащего тебе. Требуется разрешение от владельца, хозяина. Не помню как формулируется, но есть закон... Подробнее можете по гуглить. Я например могу многое, и адрес и имя владельца узнать. Правда пару дней потребуется. Вот ему это нужно. Ладно свою машину...

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 21:36
Комментарий проходит проверку.
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Страница 460 из 460«1...458459460
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