Доктор СИЗО Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ #17





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 20:59 Цитата: Неравнодушный гражданин:

я сам бывший педагог..но время меняет приоритеты жизни.

-как раз, у вас господин бывший Учитель, хочу спросить ответа на вопрос, который мучает уже полвека...

-вот вы так нахваливаете советскую школу....нам с братом не повезло ....невзлюбили мы ее с детства....я закончил 8 классов....мл.брат закончил всего 4 класса, в середине 5 класса выгнали его со школы.....

- через 15 лет, весь педсостав школы стоял возле него, и уговаривал его взять хотя бы один экзаменационный билет, что бы занести его в протокол вечерней школы...и выдать ему аттестат об окончании средней школы с отличными отметками....брат холодно посмотрел на них, и сказал....мне чужого не надо....не занимайтесь тут ерундой)))) и вышел из класса...

за свою работу он трижды представлялся к званию Героя Социалистического Труда....но все три раза получал другие ордена....которые не каждый секретарь обкома на груди носил...

почему школа не смогла дать ему сразу среднее образование.....с такими великолепными учителями....