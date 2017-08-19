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§ NG.kz
Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В павильоне Финляндии на выставке EXPO-2017 на этой неделе состоялся семинар, где руководителям образовательных учреждений Казахстана рассказали об опыте страны в приобретении лучших показателей достижений учащихся в мире.
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 19.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу ругаться.. сам вырос в 90-х.. но саажу одно.. на образование СССР смотрело с завистью западное полушарие. Какие были потенциальные начинания.. какое было широкое и требовательноепоразование...образование..А сейчас?... наплюю на учеников.. лишь бы зп побольше дали...а ума не надо... Ни учителю, ни тем более детям.. не говорю что все такие педагоги.. я сам бывший педагог..но время меняет приоритеты жизни.. отсюда и коррупция, и взяточничество и проблемы в воспитании детей... Одуматься уже не можем.. мы в трясине жизни.. окружающей нас... Учебники наобум - лишь бы деньги в карман закинуть... Оборудование в классах самое дешевое - зачем детям.. все равно сломают... Мы и наше образование катимся вниз.. и с очень большой скоростью.. много хочу сказать.. но увы, многие просто недочитают... Спасибо тем, кто прочел до конца нескладный крик души Неравнодушного гражданина...
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§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


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Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
на образование СССР смотрело с завистью

Хотелось бы более конкретного примера образования лично..
Вот кого спрашиваешь, образован ли ты, ученый ли ты или чего то создал, отвечают твердое нет, но повторяют неустанно что образование у нас было отменное..
Где же оно?
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§ Доктор СИЗО
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3795
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
я сам бывший педагог..но время меняет приоритеты жизни.

-как раз, у вас господин бывший Учитель, хочу спросить ответа на вопрос, который мучает уже полвека...
-вот вы так нахваливаете советскую школу....нам с братом не повезло ....невзлюбили мы ее с детства....я закончил 8 классов....мл.брат закончил всего 4 класса, в середине 5 класса выгнали его со школы.....
- через 15 лет, весь педсостав школы стоял возле него, и уговаривал его взять хотя бы один экзаменационный билет, что бы занести его в протокол вечерней школы...и выдать ему аттестат об окончании средней школы с отличными отметками....брат холодно посмотрел на них, и сказал....мне чужого не надо....не занимайтесь тут ерундой)))) и вышел из класса...
за свою работу он трижды представлялся к званию Героя Социалистического Труда....но все три раза получал другие ордена....которые не каждый секретарь обкома на груди носил...
почему школа не смогла дать ему сразу среднее образование.....с такими великолепными учителями....
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Муслим
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
СССР был самой читающей страной в мире.

дочитались и все про..ли, пока мы читали запад строил экономику и занимались делом, а мы все читали лежа на диване, делом надо заниматься, а не читать.
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