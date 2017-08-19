Цитата: 112:

Я понимаю в Египте арабы там официантами и носильщиками работают, но у тебя

- что ты вообще понимаешь в арабском мире, если ездил на 3 дня в Египет на чужие деньги...и Индийский Пакистан к арабам зачисляешь....

-настоящие арабы, о которых пишет и восхищается весь мир, живут только в странах Персидского залива....их Нато охраняет....там мир, тишина и спокойствие...

-остальные арабы всегда дерутся между собой, и нищие...к ним туристы из Казахстана ездят....)))))