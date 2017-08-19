/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 337 из 337«1...335336337
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

- у вас одна программка на двоих?.....бедолаги....(((((

Ну если ты не в тему и ни о чем и не понять тебя, кроме жалоб постоянных..
Жалуются когда выпьют..
Или ты по трезвяне такой сам?
Тяжело среди арабов поди?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Против что то имеешь, скажи лично мне, не жалуйся и не унижай себя перед другими..
Я понимаю в Египте арабы там официантами и носильщиками работают, но у тебя гордости что, нет?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 17:18
Комментарий удален модератором.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалобы
Нытье
Куры
Рабы
Господи
Не гони
Кратко, почти 6000 постов 112-го

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Жалобы
Нытье

Оскудела русская земля..
Не найти уже тут мужика...

Да уш..
Из какой то песни, но пр менимо тут к форуму..
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Жалобы
Нытье
Куры
Рабы
Господи
Не гони
Кратко, почти 6000 постов 112-го

я ему задал простой вопрос.....почему он родню и даже детей называет своими рабами???....ответа у него нет.....хвостом будет вилять и извиваться перед нами до глубокой ночи.... как тот мальчик в казино с зашитыми карманами....что бы чего не украл....))))))
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3795
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я понимаю в Египте арабы там официантами и носильщиками работают, но у тебя

- что ты вообще понимаешь в арабском мире, если ездил на 3 дня в Египет на чужие деньги...и Индийский Пакистан к арабам зачисляешь....
-настоящие арабы, о которых пишет и восхищается весь мир, живут только в странах Персидского залива....их Нато охраняет....там мир, тишина и спокойствие...
-остальные арабы всегда дерутся между собой, и нищие...к ним туристы из Казахстана ездят....)))))
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, как винишко то ?
Ты так и не рассказал.
Поди под манты употреблял ?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Марик, как винишко то ?

Я чё то пропустил,обет трезвости уже кончился?
Последний раз 28 день вроде как был....
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 21:04
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Да он больше месяца и не выдержал. Таблетки даже не помогли. Возраст, нервы. Сначала писал что пивасика все же выпил. Потом вот винишком в банке хвастался, даже где то тут дня три-четыре назад фото выкладывал.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пропустил,обет трезвости уже кончился?
Последний раз 28 день вроде

30 дней и полторашку всосал, потом через неделю еще две бутылочки..
Сегодня вон все пьют, весь Рудный, второй день, пока не пью..
И потому не иду на праздник, прибется пить ведь или угощать или угощаться..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вино так взял для пробы, и то я его не люблю, своей взял с подругами молдаванского, сейчас они там водку с пивом хлещут в другой половине дома, понаехали всякие сестры и родственницы, на праздники то..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, вай фай появился, с обеда не было..
Клиентики уже звонили, без вайфая не могут..
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Марик, как винишко то ?

Цитата:
Добринцофф:
Я чё то пропустил,обет трезвости уже кончился?


такие все заботливые. туалетную бумагу кто ?
штанишки поддержать.
вытереть.
песню спеть на ночь. баю баюшки баю.
бригада 112 на выезд.
Ответить Новый топик
Страница 337 из 337«1...335336337
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 0
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх