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§ NG.kz
Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за это - полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане почти в два раза увеличилось количество погибших в результате ДТП. Почему в трагедии не всегда виноват водитель, рассказал замначальника местной полицейской службы Астаны Арман Айтыбеков.
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Медный
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сначало поймайте пешехода, велосипедиста после дтп. Если он не у вас под колёсами :-)

Полтора Иван
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да давно пора наказывать за беспечность пешеходов.

Валерий
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора

Бывалый
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вот оно че...
А я-то не пойму что за фигня началась в Астане с ловлей пешкодралов.
Давеча наблюдал вообще концерт.
Поехал в обед в Технодом на пр. Республики купить телек.
Сделал дела, выехал со стоянки на дорогу, стою на левый поворот на Жангильдина.
Красный свет, машин скопилось немало.
А напротив Технодома - ЦОН, и возле него стоянка.
Ну стоят значит вторым рядом вдоль стоянки патрулька, два гаишника, остановивших кого-то,
Один, значит, гаишник остановленного беседует, а второй сечет за обстановкой на перекрестке.
От стоянки ЦОНа до перекрестка метров ну наверно 30-40, не больше.
Так вот, стоит этот гаишник, проспекту Республики красный, и тут прям у него перед носом начинает переходить дорогу какая-то коза, поленившаяся протопать до перекрестка.
Надо было видеть лицо гаишника, просто опупевшего от такой наглости )))))
Он ей свистит, кричит "гражданка, вы куда?", а она даже не оборачиватеся - болт забила на него и чапает через 6-ти полосную дорогу как-будто так и надо всегда делать )))))
Короче догнал он ее таки на газоне уже на противоположной стороне дороги и начал оприходовать по полной программе )))))

Бывалый
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вы сначало поймайте пешехода, велосипедиста после дтп.

Поймают.
Водители-свидетели поймают.

Жакен
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеход убить водятела (если это водятел) не может, а тот да. Убийца может отделаться условным или даже амнистией. Вот где поработать еще.

Автоюрист
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 15:32
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А, вот оно че...
А я-то не пойму что за фигня началась в Астане с ловлей пешкодралов.
Давеча наблюдал вообще концерт.
Поехал в обед в Технодом на пр. Респ

-господи Бывалый....ты, оказывается такой наивный....веришь всему....совсем оголодал полицейский народик, раскатывая на машинах по пустым городским улицам....вот и придумывают всякое, как подойти поближе к кошелькам и кошелечкам граждан...
-у нас придумали 2 месячный рейд по отловле пьяных водителей....штраф большой и откорячка нехилая....у племяша, за стакан пивка, 300 тысяч вымогали....но он просрочил срок расчета ....права забрали....тоже неплохо....для галочки сойдет...
- у вас видишь, придумали охоту за пешеходами.....между прочим, весьма прибыльный бизнес....в Астане перекрестки в километре друг от друга....переходов нет...за день можно сколько угодно дряхлых старух и стариков наловить....
-если так дальше пойдет, выдадут к Новому году ихние кормежные палочки....
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Статистика
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...




Отправлено: 19.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
господи Бывалый....ты, оказывается такой наивный....

Ну кто же у него может быть виноват, раз так рассказал замначальника местной полицейской службы Астаны? Методички у простыни на все случаи жизни. О каких необходимых для Астаны пешеходных переходах может вестись речь, если такое понятие в методичках некоторых не прописаны.

Если обратится к информации Комитета по статистике РК на сайте stat.gov.kz в разделе "Официальная статистическая информация (по отраслям) далее "Транспорт" в подразделе "ДТП на автомобильных дорогах"/"Число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах по видам за 2013-2016гг", то отчетливо видно что количество ДТП с наездом на пешеходов с 2013 в процентном отношении от общего количества ДТП уменьшается.

А вот там же в подразделе "Динамика дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и пострадавших в них" отчетливо видно, что общее количество погибших в процентном отношении от общего количества ДТП растёт. При этом судя по данным статистики там же в подразделе "Число дорожно-транспортных происшествий на автомобилных дорогах вследствие управления транспортных средств в состоянии алкогольного и наркотического опьянения" количество таких ДТП уменьшилось в 2 раза. Так где собака зарыта?

Ссылка на данные по ДТП здесь: stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTransport?_afrLoop=5590242144408058#%40%3F_afrLoop%3D5590242144408058%26_adf.ctrl-state%3Db1pzclld7_89
(смотрите ниже по спискам на данной странице)

§ white-out
Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 19.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за это

О! Полиция прозрела!
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