Бывалый Re: Пешеходы, спровоцировавшие ДТП, должны и будут отвечать за... #4







Отправлено: - 11:28 А, вот оно че...

А я-то не пойму что за фигня началась в Астане с ловлей пешкодралов.

Давеча наблюдал вообще концерт.

Поехал в обед в Технодом на пр. Республики купить телек.

Сделал дела, выехал со стоянки на дорогу, стою на левый поворот на Жангильдина.

Красный свет, машин скопилось немало.

А напротив Технодома - ЦОН, и возле него стоянка.

Ну стоят значит вторым рядом вдоль стоянки патрулька, два гаишника, остановивших кого-то,

Один, значит, гаишник остановленного беседует, а второй сечет за обстановкой на перекрестке.

От стоянки ЦОНа до перекрестка метров ну наверно 30-40, не больше.

Так вот, стоит этот гаишник, проспекту Республики красный, и тут прям у него перед носом начинает переходить дорогу какая-то коза, поленившаяся протопать до перекрестка.

Надо было видеть лицо гаишника, просто опупевшего от такой наглости )))))

Он ей свистит, кричит "гражданка, вы куда?", а она даже не оборачиватеся - болт забила на него и чапает через 6-ти полосную дорогу как-будто так и надо всегда делать )))))

Короче догнал он ее таки на газоне уже на противоположной стороне дороги и начал оприходовать по полной программе )))))