Цитата: Галым:

бороться за сохранении своего языка культуры в бывших союзных республиках, что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики

Что за бред? Влияние России, по крайней мере, у нас - чисто экономическое. У нас не производится достаточного количества товаров - очень много российских. И если появится опять таможня и таможенные пошлины, - все они подорожают неплохо.