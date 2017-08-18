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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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* Доктор СИЗО
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3791
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.и что они пьют.

-у нас в части была строгая инструкция для механиков и водителей....прежде, чем утром запустить двигатель, проверь уровень воды в радиаторе....а лучше сходи за канистрами и залей по новой....сто процентов, что ночью слили и забрали себе эту воду пацанята с ближайшей деревни...они знают прекрасно, что часовые не будут стрелять по низу машин и прочей техники....и будить по пустякам смертельно спящих людей...
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Директор Пляжа
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Русский язык в РК естественным образом выходит из оборота постепенно.

Это как постепенно, если молодежь в К-О, говорит на нем лучше, чем те кто родился и жил при "совке"?
20-30 летние грамотно и без акцента, в отличии от 40-60 летних.
Ой, бай. Барлық жатып !

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
бороться за сохранении своего языка культуры в бывших союзных республиках, что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики

Что за бред? Влияние России, по крайней мере, у нас - чисто экономическое. У нас не производится достаточного количества товаров - очень много российских. И если появится опять таможня и таможенные пошлины, - все они подорожают неплохо.
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 19:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 19:50
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