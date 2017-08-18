|Цитата:
Галым:
что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики
Ужасы какие-то пишете.
Гораздо проще усложнить своим соотечественникам процесс получения гражданства РФ и тем самым препятствовать их оттоку из республик. Пока в республиках остается достаточно большое кол-во российских соотечественников - остается и влияние РФ в этих республиках.
А вы тут какие-то затратные механизмы рисуете.
Принять закон о гражданстве, чтоб не въезжали - на многие порядки дешевле, чем все что вы описали.
Цитата:
кустанаец:
мечты, мечты...
Чьи?
Твои?
Возможно.
Цитата:
кустанаец:
ты это видишь общаясь с теми кому меняешь катриджи?
Я не могу этого видеть в таком процессе.
Ибо картридж посл раз держал в руках лет 20 назад.
Цитата:
кустанаец:
принудиловка госсаппарата
А в каком месте - принудиловка?
Казахи учат свой родной язык и все чаще и чаще общаются и делают дела именно на нем.
Им так удобнее.
Точно так же как тебе и мне, русским, удобнее общаться на русском языке, особенно если в России.
Цитата:
кустанаец:
давно уже не слышал казахского языка в Кустанае.
О, да - Кустанай конечно же отличное конгруэнтное отражение языковой ситуации всего Казахстана, ога. )))))
Ты хотя бы в ту же Астану или Караганду приедь и поживи с полгодика чтобы понять сколько и кто с кем на каком языке общается.