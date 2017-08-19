/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 460 из 460«1...458459460
Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смотрящий:
Авто , одно осталось , в Европе не отпуск , да и какой отпуск у пенсионера ?
:lol: Я никогда не писал , что плохо живу , на этом форуме , всё меня ; то в " Пятёру " охранником пристраивали , то вообще будто я побираюсь . :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смотрящий:
Когда , дела были ездил в Кустанай на авто , ни считался ни с чем
:-P , теперь там дел нет вот и не езжу .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тех осмотр 5200 руб , у нас 900 руб , если самому ехать , 1000 руб в страховой и 600 руб по интернету с левой СТО диагностическая карта , которая в базе есть .
:-P

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
на покупкr хромированных?

Какие поставили при покупке,
такие - есть.Наедули меня.
Деньги взяли,как за хромированные... :lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
и 600 руб по интернету с левой СТО

А я уже 8-й ТО -сделал.И всё на одной и
той же СТО... :lol: :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 460 из 460«1...458459460
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх