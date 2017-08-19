Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6886







Отправлено: - 17:46 Цитата: смотрящий:

Авто , одно осталось , в Европе не отпуск , да и какой отпуск у пенсионера ?

Я никогда не писал , что плохо живу , на этом форуме , всё меня ; то в " Пятёру " охранником пристраивали , то вообще будто я побираюсь .