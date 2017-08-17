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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши суслики тоже должны знать,что

завтра у нас деревенский Праздник-
начинается... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши суслики тоже должны знать,что

завтра начинается деревенский
праздник. И велосипедная дорожка
имеет првреждения :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.08.2017 - 22:57]
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смотрящий
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.08.17 - 06:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

И это называется плохо живут россияне. Две машины, отпуски по Европам. Тем же немцам в Россию и Казахстан приехать считается дорого.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
завтра у нас деревенский Праздник-
начинается... :lol: :oops:
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-вот откуда Барбара таскает тебе кукурузные початки......
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Шо празднуете?
Видимо поэтому и приезжали живую изгородь подчикать. Ты её подбелил снизу? Министры какие приедут оценивать урожай кукурузы?
Цитата:
drakon:
И велосипедная дорожка
имеет првреждения

Да уж, Германия уже не та.. у нас уже асфальт и в поле стелють. Скоро мы для вас примером будем, особенно в 2030.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-вот откуда Барбара таскает тебе кукурузные початки....

Нее,Доктор - не отсюда,ближе Поле есть... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас поеду на мойку,помыть машину,
пропылесосить,вытереть пыль - надо

В 10.00 - техосмотр... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Техосмотр моя машина прошла,затратив

всего 50 минут,вместе с мойкой и 118.70 евро... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и цвет плакетки заменили с розового

какойто странный цвет.Следующий ТО-08.2019 г.... :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тоже человек пригнал свою технику

на ТО. Думаю - пройдёт... :lol: :-o
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Vii
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
какойто странный цвет

WL - Winsen, Landkreis Harburg ;)

Vit
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.08.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош лучше убери фотку или замаскируй номера на технике. Можешь получить проблемы. совет друга.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Можешь получить проблемы. совет друга.

Алекс,спасибо за заботу... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот блииин. Оплошал я,не записался,вчера,
в Красном Кресте,что приду на праздник,

Забыл. А деды вон мясо жарят,Бабушек
будут - угощать... :-o :oops:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Дракош лучше убери фотку или замаскируй номера на технике. Можешь получить проблемы. совет друга.

винты на номерах совсем заржавели....почему сэкономил на покупкr хромированных???...между прочим ГПУшники по скрепкам определяли, где изготовлен документ...тоже мне конспиратор....
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Ответить Новый топик
Страница 459 из 460«1...457458459460»
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