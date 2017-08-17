Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6875





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3503

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:23 Цитата: drakon:



Шо празднуете?

Видимо поэтому и приезжали живую изгородь подчикать. Ты её подбелил снизу? Министры какие приедут оценивать урожай кукурузы?

Цитата: drakon:

И велосипедная дорожка

имеет првреждения

Да уж, Германия уже не та.. у нас уже асфальт и в поле стелють. Скоро мы для вас примером будем, особенно в 2030.