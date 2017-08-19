112 Re: Команда КВН "Союз" на праздновании дня города в... #2





(Пользователи) Сообщений: 5844

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:31 Да уш..

Мои пошли, там телевизоров натыкано на каждом углу, я не ходил..

В 12 меня вырубило еще, не высыпался..

Но говорят с экранами стало лучше..