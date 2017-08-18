Цитата: Галым:

что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики

Ужасы какие-то пишете.

Гораздо проще усложнить своим соотечественникам процесс получения гражданства РФ и тем самым препятствовать их оттоку из республик. Пока в республиках остается достаточно большое кол-во российских соотечественников - остается и влияние РФ в этих республиках.

А вы тут какие-то затратные механизмы рисуете.

Принять закон о гражданстве, чтоб не въезжали - на многие порядки дешевле, чем все что вы описали.

Цитата: кустанаец:

мечты, мечты...

Чьи?

Твои?

Возможно.

Цитата: кустанаец:

ты это видишь общаясь с теми кому меняешь катриджи?

Я не могу этого видеть в таком процессе.

Ибо картридж посл раз держал в руках лет 20 назад.

Цитата: кустанаец:

принудиловка госсаппарата

А в каком месте - принудиловка?

Казахи учат свой родной язык и все чаще и чаще общаются и делают дела именно на нем.

Им так удобнее.

Точно так же как тебе и мне, русским, удобнее общаться на русском языке, особенно если в России.

Цитата: кустанаец:

давно уже не слышал казахского языка в Кустанае.

О, да - Кустанай конечно же отличное конгруэнтное отражение языковой ситуации всего Казахстана, ога. )))))

Ты хотя бы в ту же Астану или Караганду приедь и поживи с полгодика чтобы понять сколько и кто с кем на каком языке общается.