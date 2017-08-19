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§ NG.kz
Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В павильоне Финляндии на выставке EXPO-2017 на этой неделе состоялся семинар, где руководителям образовательных учреждений Казахстана рассказали об опыте страны в приобретении лучших показателей достижений учащихся в мире.
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Медный
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, опыт интересно"посмотреть" но стоит ли его или его элементы внедрять, конечно же нет. Другие люди - другие нравы.
Посещение школы как комьюнити центра, а также управление школой управлкенцемин ересные идеи, о которых стоит подумать, порассуждать. Остальное шлак 8-)

андрей
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патамушта у них руководство грамотное .А у нас пример , жезлы гаи не вернут патамушта в цивилизованном мире их нет - это почти цитата . Отсюда ,что же Вы хотите , если они законы и порядки с "инета качают "

123
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы живем на разных планетах.
очень жаль.
у нас есть нефть и газ.
но это не идет на пользу людям.

§ 112
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему мы не финны?
Вопрос на уровне идиотизма..
Как с такими станешь образованным..
Профайл

Бывалый
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
8. Директор (ректор) школы — профессиональный управленец, а не учитель.
Какой кошмар.
Нам это абсолютно, категорически не подходит.
У наших совков в голове шаблон: директор завода, как и любой другой управленец, должен вырасти из самых низов, из рабочих, а еще лучше - из грузчиков заводского склада.
Какой-такой профессиональный управленец?
Что за ... ?
Он же ничего не соображает в учебном процессе и учительстве!

FOMA
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
у нас есть нефть и газ.
но это не идет на пользу людям.

Почему же? Некоторым идет!
Цитата:
Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ

Почему в целом люди в Финляндии лучше живут и страна развивается а у нас нет? И еще много чего почему? Ответ прост: потому что взрослые в их стране умнее, в прямом смысле - наших взрослых.Чтоб быть умнее нужно книги читать, чтоб их читать нужно чтоб их кто-то сначала написал из своих. А писать опять же некому! А еще и языка то правильного как оказывается не придумали. Замкнутый круг. Зато есть волшебное слово "бюджет" - который нужно распилить. На этом вся сообразительность и "ум" заканчивается. Как то так.

антиуправленец
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только там различие, у них управленец это человек который добился всего сам за счет знаний. У нас средний управленец это некий такой "полубог", при это в основном чей то родственник, или кто то лобирует его интересы, это очень ужасно. Основа руководства таких наших "управленцев", это унижение всех кто рангом ниже, желательно кричать погромче, чтобы умнее выглядеть ну и создавать видимость бурной деятельности.

Бывалый
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Чтоб быть умнее нужно книги читать

СССР был самой читающей страной в мире.
Где теперь этот СССР с его "умом" и как теперь живут бывшие граждане, выросшие в этом "умном" СССР?

кустанаец
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 14:46
Комментарий удален модератором.

ага
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.

про независимость
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 15:36
Комментарий удален модератором.

ага
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 15:43
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ




Отправлено: 19.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Где теперь этот СССР с его "умом"

Так его вот такие как ты и слили, повелись на американскую мечту.
И сейчас ты хочешь слить Казахстан, по сути ты враг № 1 нашего государства.
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