NG.kz Коллекторы больше не смогут звонить должникам по ночам, в воскресенье и вообще часто беспокоить



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:01 С июня 2017-го года в Казахстане действует Закон РК «О коллекторской деятельности». Как отметил на брифинге 17 августа директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ, закон защищает проблемных заемщиков во взаимоотношениях со взыскателями.

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