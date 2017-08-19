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§ NG.kz
Коллекторы больше не смогут звонить должникам по ночам, в воскресенье и вообще часто беспокоить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С июня 2017-го года в Казахстане действует Закон РК «О коллекторской деятельности». Как отметил на брифинге 17 августа директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ, закон защищает проблемных заемщиков во взаимоотношениях со взыскателями.
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Бывалый
Re: Коллекторы больше не смогут звонить должникам по ночам, в...




Отправлено: 19.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ку!
https :// www. youtube.com/watch?v=0UzIZhxKH94

* Доктор СИЗО
Коллекторы больше не смогут звонить должникам по ночам, в воскресенье и вообще часто беспокоить
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3786
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 16:37
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