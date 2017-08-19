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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я думаю, задавая данный вопрос Оцифрованному, никто

Ты это у него в Пакистане спроси, как у него там то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
должны быть уверены в степени адекватности своего собеседника....данны

Действительно, выпил - не пишЫ..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Господи..
Ты уже в тематических ветках стал эаловаться на Бывалого?
Как тебя сильно обижают то..
Хорошо что в технаре я тебя не знал, ты наверно и на меня там в 89м жалобы строчил анонимные?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю Волонтера то торкнуло как..
В тематической ветке нажаловался и начал разжигать там что то неприятное..
Братцы, мужики, чИто с Вами?
Зачем провокации то устраиваете, потом только ноете?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше в школе так..
Какой то нытик пользуясь случаем ударит ногой исподтишка..
Потом когда ему в морду дашь, ноет на всю школу вплоть до директора - памагите, он напал на миня..
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Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем разбудили главного и вездесущего тролля?

Vit
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть спит, а то опять только про его подвиги читать! :)

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
" Маяка " , что ль никогда не слышал ? В это время постоянно , такое передают и " Говорит Москва " , то же самое до утра , все песни СССР от 30-х годов . " Маяк " , " Радио Россия " , " Вести ФМ " , входят в обязательный федеральный пакет , цифрового ТВ и радио , которое принимается в свободном доступе на простую ТВ - антенну . В МО это 20 каналов ТВ и 3 радио , в Москве и близлежащей МО 30 каналов ТВ и 3 радио . И не надо никакого кабельного и интернета - мне вполне хватает , да и не смотрю особо " дуроскоп " .

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 14:49
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 14:53
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3786
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Успел прочитать.....вот пишет твой земляк - рудничанин...успел прочитать до удаления его комментария.... видать, глубоко порядочный человек ....мне стыдно жить в одном городе с таким балаболом, с 112-ым....сколько прозвищ успел ты получить изза своей не адвекантности, хвастовства и позерства....эх ТЫЙ....
8-) 8-) 8-)
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3786
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Действительно, выпил - не пишЫ..

- у вас одна программка на двоих?.....бедолаги....(((((
-два сапога - пара.....осталось только выяснить, кто из вас левый сапог, .....а кто из вас правый сапог.....кыпшакский....
-но кыпшака ты совсем не похож....они все степенные и не болтливые...ты, наверное хохлоказах....гибрид целины....)))))))))
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 16:17
Комментарий удален модератором.

иуда
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.08.17 - 16:20
Комментарий удален модератором.
Ответить Новый топик
Страница 336 из 337«1...334335336337»
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