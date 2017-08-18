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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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boran
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 13:35
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики

Ужасы какие-то пишете.
Гораздо проще усложнить своим соотечественникам процесс получения гражданства РФ и тем самым препятствовать их оттоку из республик. Пока в республиках остается достаточно большое кол-во российских соотечественников - остается и влияние РФ в этих республиках.
А вы тут какие-то затратные механизмы рисуете.
Принять закон о гражданстве, чтоб не въезжали - на многие порядки дешевле, чем все что вы описали.
Цитата:
кустанаец:
мечты, мечты...

Чьи?
Твои?
Возможно.
Цитата:
кустанаец:
ты это видишь общаясь с теми кому меняешь катриджи?

Я не могу этого видеть в таком процессе.
Ибо картридж посл раз держал в руках лет 20 назад.
Цитата:
кустанаец:
принудиловка госсаппарата

А в каком месте - принудиловка?
Казахи учат свой родной язык и все чаще и чаще общаются и делают дела именно на нем.
Им так удобнее.
Точно так же как тебе и мне, русским, удобнее общаться на русском языке, особенно если в России.
Цитата:
кустанаец:
давно уже не слышал казахского языка в Кустанае.

О, да - Кустанай конечно же отличное конгруэнтное отражение языковой ситуации всего Казахстана, ога. )))))
Ты хотя бы в ту же Астану или Караганду приедь и поживи с полгодика чтобы понять сколько и кто с кем на каком языке общается.

Галым
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 15:27
Комментарий удален модератором.

Иван
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 15:42
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты хотя бы в ту же Астану или Караганду

И что, нормально там на русском общаются.
И в Шыме был и в Кызыл-Орде, по русски заговоришь, на нем тебе и ответят.
И замечу, никто даже ни разу не высказал не удовольствия, что я говорю по русски.
А вот ты, своими постами, ложью и провокациями, пытаешься здесь столкнуть лбом разные нации.
Неужели редакция этого не видит?
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