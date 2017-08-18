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§ NG.kz
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявленная в праздничной программе группа «Жигиттер» из Алматы, которая должна была выступить в Костанае, к нам не приедет.
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Гость
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения




Отправлено: 19.08.17 - 14:32
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§ Алиса
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3562
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Давно бы уже " Русский размер" пригласили хоть раз.

Согласна. И песни у них неплохие. Но ведь жигитеры и гаухартасы или как их - однодневки типа лучше ((( Лучше местных ребят слушать, чем тратить деньги на привозных. В той же филармонии немало есть ребят, которые поют не хуже алма-атинских, астанинских и т.п.. Чем непонятно что привозить у себя пошукайтесь в закромах....
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