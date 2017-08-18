112 Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли... #37





(Пользователи) Сообщений: 5837

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 Какой то рэпер на казахском спел у наших на сходке по блату всего то лишь за 10 тысяч долларов, тогда как стоит в среднем 25..

Молодешь как обдолбанная, начали руки вверх подымать, фоткаться с ним прям на сцене, выталкивая друг друга..

Я спросил у одного мол че за чувак, тот на меня посмотрел так, как будто это я с каменного века только прилетел, сказал Да это же.., и какие то его заслуги..

Просто старые мы стали, Кобзон, Магомаев, София Ротару, Леонтьев..

Нам это ближе..

Особенно те, которые про Родину нам пели и вместе с нами профукали ее..