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§ NG.kz
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29315
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявленная в праздничной программе группа «Жигиттер» из Алматы, которая должна была выступить в Костанае, к нам не приедет.
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§ Victor Yang
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
да нет рынок сбыта уменьшился, Украину потеряли, а это почти 50 миллионов человек, Средняя Азия то же почти закрыта, а это где то 30 миллионов

Ты в какие-то дебри лезешь. Причем здесь это? Ехала она в какое-нибудь турне по Уралу, а, может, и по северу РК - вот и включила в список своих гастролей Рудный. И не надо тут всех жителей стран делать слушателями какой бы то ни было попсы, тем более постсоветской.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Шнуров материться тильки умеет на ,,великом и могучем,, , хоть и нравятся ,,Лабутэны,, . Слушаю только в наушниках

Слушай "Океан Эльзи" без наушников. И патриотично, и на ридной мове.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:09
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:16
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 06:26
Комментарий удален модератором.
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§ saba
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 19.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то мне нравятся, те кого нельзя слушать в России. И Океан Эльзы( так мне привычнее), и Машина времени, без всякой политики, просто нравятся.
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§ saba
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 19.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежь, кстати наша неплохо звучит, по именам правда не знаю, на Дала Даусы, слушаю в машине,есть что послушать, кстати, там же открыл для себя молдаван и румын( оказывается, не знаю, как правильно писать), звучит
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§ 112
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то рэпер на казахском спел у наших на сходке по блату всего то лишь за 10 тысяч долларов, тогда как стоит в среднем 25..
Молодешь как обдолбанная, начали руки вверх подымать, фоткаться с ним прям на сцене, выталкивая друг друга..
Я спросил у одного мол че за чувак, тот на меня посмотрел так, как будто это я с каменного века только прилетел, сказал Да это же.., и какие то его заслуги..
Просто старые мы стали, Кобзон, Магомаев, София Ротару, Леонтьев..
Нам это ближе..
Особенно те, которые про Родину нам пели и вместе с нами профукали ее..
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Директор Пляжа
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 19.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
те кого нельзя слушать

Не пори чушь, без лжи и провокации уже ни как нельзя?
Это на независимой самостийной, многое демократически под запретом.
Попутал поди метки, государства?

Директор Пляжа
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 19.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно бы уже " Русский размер" пригласили хоть раз. Я понимаю, что название группы, некоторым комом в горле встанет, но это наши земляки - кустанайцы. Родились тут, жили и после окончания школы уехали покорять новые высоты. Чего успешно и добились. У Димки кажется до сих пор тут родители живут. Он сюда нет нет, к ним в гости приезжает.

кустанаец
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 19.08.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какой то рэпер на казахском спел у наших на сходке


ветка про праздник в Рудном другая. ты перепутал.
кстати был там сегодня .
все пьяные с утра с пивом в руках ходят на улице.

кустанаец
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 19.08.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
у нам пели и вместе с нами профукали ее..


провокатор , что сказать.
даже в теме про праздник города. перешел к стране. вылил . доволен.
начал уже подготовку к 9 мая?

про популярность
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...




Отправлено: 19.08.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто старые мы стали, Кобзон, Магомаев, София Ротару, Леонтьев..
Нам это ближе..

сейчас случайно заглянул попалась Shakira, вы представляете около 500 миллионов просмотров, причем лайков больше миллиона, вот это рынок, а эти близко не стояли.

Гость
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения




Отправлено: 19.08.17 - 14:23
Комментарий проходит проверку.

Гость
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения




Отправлено: 19.08.17 - 14:30
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