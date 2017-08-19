Цитата: 123:

у нас есть нефть и газ.

но это не идет на пользу людям.

Почему же? Некоторым идет!

Цитата: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ

Почему в целом люди в Финляндии лучше живут и страна развивается а у нас нет? И еще много чего почему? Ответ прост: потому что взрослые в их стране умнее, в прямом смысле - наших взрослых.Чтоб быть умнее нужно книги читать, чтоб их читать нужно чтоб их кто-то сначала написал из своих. А писать опять же некому! А еще и языка то правильного как оказывается не придумали. Замкнутый круг. Зато есть волшебное слово "бюджет" - который нужно распилить. На этом вся сообразительность и "ум" заканчивается. Как то так.