Галым Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил... #163







Отправлено: - 13:08 Цитата: frezer33307:

Ну и в чем же эта естественность проявляется?? Просветите нас.

я полагаю прежде всего Россия как государство должно бороться за сохранении своего языка культуры в бывших союзных республиках, что бы через это сохранить свое влияние на эти Республики, только не танками и ракетами, а материально например здесь разговор идет что некачественные учебники по Русскому языку, так взяли бы и помогли своим соотечественникам согласовали с министерством образования РК и оказали бы содействие, закупили учебники адаптированные под нашу систему образования,направлять волонтеров филологов носителей языка для оказания содействия в изучении языка, материально помогать талантливой Русской молодежи, наконец просто строить школы с Русским языком обучения, обучать журналистов, филологов, и другие специальности за счет бюджета России вот так надо помогать своим соотечественникам, а не детям сирийцев,ливийцев,иракцев и надо прекратить там строить больницы, школы возить им вагонами учебники компьюеры и продовольствие они не станут ближе чем соотечественники.