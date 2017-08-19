Вайпер . Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5033







Отправлено: - 13:20 Цитата: Ваш земляк:

" Маяка " , что ль никогда не слышал ? В это время постоянно , такое передают и " Говорит Москва " , то же самое до утра , все песни СССР от 30-х годов . " Маяк " , " Радио Россия " , " Вести ФМ " , входят в обязательный федеральный пакет , цифрового ТВ и радио , которое принимается в свободном доступе на простую ТВ - антенну . В МО это 20 каналов ТВ и 3 радио , в Москве и близлежащей МО 30 каналов ТВ и 3 радио . И не надо никакого кабельного и интернета - мне вполне хватает , да и не смотрю особо " дуроскоп " .