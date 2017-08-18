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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
им не с чем сравнить - немало из них сами учились по этим "особо одаренным" учебникам.

Очень верно!

Проблема в том, что всё меньше остаётся учителей той самой закалки - когда учитель заинтересован в том, чтобы дать знания... когда учитель радеет за своих учеников... когда учитель гордится тем, что смог вдолбить знания... Современные учителя, как правило не так давно закончившие "педуху" (тоже по современным программам), в большинстве своём лишь отрабатывают часы, предусмотренные программой и всё... Ещё через несколько лет такие словосочетания в учебниках станут нормой. Лишь бы благой мат в программу не включили...
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 19.08.17 - 00:04
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:18
Комментарий удален модератором.
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 19.08.17 - 00:24
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:42
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:43
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем адекватным, присутствующим на Форуме, мой вопрос. Кем вы себя считаете, вступая в дискуссию с Простынёй?! Умными? Я бы так не сказал. Просто не кормите тролля!
Модераторы, вечер перестаёт быть томным. Закрывайте ветку, от греха подальше...
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123
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Модераторы, вечер перестаёт быть томным. Закрывайте ветку, от греха подальше...


ты не знаешь что они всегда делают наоборот.
они же хозяин горы.

Бывалый
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 19.08.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///
Цитата:
Горожанин_kst:
искусственно сейчас принижается роль и значение русского языка в РК

Да какое там искусственно?
С чего ты это взял?
Русский язык в РК естественным образом выходит из оборота постепенно.
Только и всего.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 19.08.2017 - 11:22]

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 11:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 11:32
Комментарий проходит проверку.

§ frezer33307
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 19.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Русский язык в РК естественным образом выходит из оборота постепенно.
Только и всего.

Ну и в чем же эта естественность проявляется?? Просветите нас.
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 12:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 13:08
Комментарий проходит проверку.
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