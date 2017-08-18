Цитата: Алиса:

им не с чем сравнить - немало из них сами учились по этим "особо одаренным" учебникам.

Очень верно!



Проблема в том, что всё меньше остаётся учителей той самой закалки - когда учитель заинтересован в том, чтобы дать знания... когда учитель радеет за своих учеников... когда учитель гордится тем, что смог вдолбить знания... Современные учителя, как правило не так давно закончившие "педуху" (тоже по современным программам), в большинстве своём лишь отрабатывают часы, предусмотренные программой и всё... Ещё через несколько лет такие словосочетания в учебниках станут нормой. Лишь бы благой мат в программу не включили...