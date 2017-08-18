Цитата: Обликоморале:

Давно уже поменялось, такие к тому же в "активистах" ходют и благодаря администрация зоны оказываются в касте " неприкасаемых"

Ну не факт. Могут же до колонии в "гарем" уехать. И будет в касте "обиженных". Хотя по нынешнем понятиям в "гарем" только по согласию уходят, но при подходе к таким могут и на понятия глаза закрыть.