/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года насиловал малолетнюю дочь		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года насиловал малолетнюю дочь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, К. первый раз изнасиловал дочь, когда ей было 13 лет. Девочка побоялась кому-то рассказать. Это продолжалось 2 года, пока девочка не пожаловалась матери, которая сразу же заявила в полицию.
Читать новость

§ Volonter
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
18 августа
подправьте
Профайл

§ Тимур Гафуров
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 293
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исправлено. спасибо
Профайл Посетить вебсайт

ди
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...




Отправлено: 18.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
палка о двух концах..

оразбай
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...




Отправлено: 18.08.17 - 10:40
Комментарий удален модератором.

§ Сэм
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда катится наше общество? Что ни новость, одна хуже другой. То один Отелло выдавил глаза возлюбленной и задушил, то отец годами насилует родную дочь. Деградация общества налицо. Государству нужно проводить больше духовно-воспитательной работы с обществом, а не различные имиджевые мероприятия.

[Исправлено: Сэм, 18.08.2017 - 10:53]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2065
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.08.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем его так долго содержать на мои налоги , сделать укольчик чтобы бутон не распускался и отпустить
Профайл Посетить вебсайт

§ Змея Подколодная
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сделать укольчик

А смысл? Мыслить будет также, а вот к "процессу" подойдет более изящно. А Вы представляете полет его больной фантазии. Его это только разозлит и озлобит еще больше.
Профайл

Linda
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...




Отправлено: 18.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага. А во время отсидки от научится изготавливать сувениры и поделки, будет участвовать в областном конкурсе творчества "сидельцев", получит приз и об этом напишет "НГ". Как мило...

§ Victor Yang
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Linda:
А во время отсидки от научится изготавливать сувениры и поделки, будет участвовать в областном конкурсе творчества "сидельцев", получит приз и об этом напишет "НГ". Как мило...

Я когда ту статью читал, тоже такие мысли были.
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А во время отсидки от научится изготавливать сувениры и поделки

Вряд ли. Статья у него будет не та, насильников на зонах не любят, хотя, может и в местах, не столь отдаленных все поменялось. Будет мастерить кораблики, научится вышивать крестиком, а после "отсидки" конечно устроится на работу и будет законопослушным гражданином.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Статья у него будет не та, насильников на зонах не любят, хотя, может и в местах, не столь отдаленных все поменялось.

Давно уже поменялось, такие к тому же в "активистах" ходют и благодаря администрация зоны оказываются в касте " неприкасаемых"
Профайл

§ пешеход
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.08.17 - 12:52
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ frezer33307
Re: Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 19.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Давно уже поменялось, такие к тому же в "активистах" ходют и благодаря администрация зоны оказываются в касте " неприкасаемых"

Ну не факт. Могут же до колонии в "гарем" уехать. И будет в касте "обиженных". Хотя по нынешнем понятиям в "гарем" только по согласию уходят, но при подходе к таким могут и на понятия глаза закрыть.
Профайл

Гость
Жителя Костанайского района осудили за то, что он 2 года насиловал малолетнюю дочь




Отправлено: 19.08.17 - 12:54
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 75
Пользователей: 0
Всего: 75

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх