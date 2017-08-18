Shegendalf Re: Фото полицейских с оружием, водкой и женщинами проверили в... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 11.01.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 т.е. вы господа полицейские считаете что:

1) Бравировать оружием в стране где запрещены даже травматы - это нормально?

2) "Выпендрежники" должны работать в полиции?

3) Почему в статье нет ссылки на оригинал самого общественного "выпука"? Вот цитата оттуда с которой вряд ли кто-то поспорит:

"По его словам, госслужащие, не стесняясь, выкладывают собственные фотографии с шикарных застолий со спиртным в ресторанах и кафе, из мест отдыха на фоне дорогих авто, фото со служебным оружием."

Если вы полицейский и считаете это нормальным, то вам стоит ЗАЗУБРИТЬ кодекс государственного служащего, чтобы дурь из мозгов выбилась.



4) Вот вам ссылка на сам альбом. Оцените, а потом комментируйте.



https://vk.com/album-59388124_215310959



Лично у меня тут ассоциация только с доставщиком арбузов на жолполициясы.



5) Вот так отмечают выпуск в Казахстане. В России за это поганной метлой из МВДшных и ФСБшных вузов гонят. А у нас что? Казах без понтов - беспонтовый казах?



https://vk.com/photo-59388124_389434276



[Исправлено: Shegendalf, 19.08.2017 - 12:20]