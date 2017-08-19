Бывалый Re: Почему в Финляндии школьники меньше болеют и нет ЕНТ #5







Отправлено: - 11:13 Цитата: 8. Директор (ректор) школы — профессиональный управленец, а не учитель. Какой кошмар.

Нам это абсолютно, категорически не подходит.

У наших совков в голове шаблон: директор завода, как и любой другой управленец, должен вырасти из самых низов, из рабочих, а еще лучше - из грузчиков заводского склада.

Какой-такой профессиональный управленец?

Что за ... ?

Он же ничего не соображает в учебном процессе и учительстве!