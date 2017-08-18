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§ NG.kz
Областная спартакиада "Тын-Целина-2017" открылась сегодня в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 18 августа в Костанайской области открылась XXXII областная спартакиады «Тын-Целина-2017». Ежегодное мероприятие, венчающее районные спартакиады, в этом году из-за сложной экономической ситуации проходит в Рудном, где уже есть стадион и все необходимые спортивные сооружения. Обычно к этому дню реконструировали или даже строили новые спортивные объекты.
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§ Алиса
Re: Областная спартакиада "Тын-Целина-2017" открылась...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3561
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты был на энтом мероприятии?
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§ 112
Re: Областная спартакиада "Тын-Целина-2017" открылась...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, ты был на энтом мероприятии?

Не, вчера Костанай все силы отнял, даже на ДиДжея Диджек.., ой, по моему Грува не пошел, хотя так мечтал..
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§ Доктор СИЗО
Областная спартакиада "Тын-Целина-2017" открылась сегодня в Рудном
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 11:44
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