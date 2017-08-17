Цитата: дело закрыто:

Ваш тезис о "доходах нефти на карточку" как благо, тем более Вы даже сравнить не можете суммы в месяц для казахстанца, для "белого" араба от родной нефти и количество получателей в каждой из стран.

мне не нужны никакие цифры.... просто достаточно посмотреть толщину моего кошелька и толщину кошелька моего зятя.... хотя стоим на одной ступени по служебной иерархии - мы оба ИТРовцы...и сравнить его возможности и мои возможности...

- если отфильтровать ваши комментарии, то получается следуещая невеселая картина...

в стране сформировалась элитарная вертикаль власти, которая должна по идее служить народу....а на самом деле, привыкла жить на широкую ногу за счет бюджета государства...ни в чем себя не обременяя....шикарные коттеджи, джипы по немыслимой цене, сверхвысокие оклады и пособия....

- та часть бюджета, которая по идее принадлежит народу, бездумно тратится на строительство водопроводов - поить людей надо)))))......на строительство дорог- возить людей надо)))))....но почему то эти водопроводы не работают с самого начала, или требуют ремонта через некоторое время....новые дороги разваливаются на следуещий год...((((((