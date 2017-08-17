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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3780
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.08.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дело закрыто:
Ваш тезис о "доходах нефти на карточку" как благо, тем более Вы даже сравнить не можете суммы в месяц для казахстанца, для "белого" араба от родной нефти и количество получателей в каждой из стран.

мне не нужны никакие цифры.... просто достаточно посмотреть толщину моего кошелька и толщину кошелька моего зятя.... хотя стоим на одной ступени по служебной иерархии - мы оба ИТРовцы...и сравнить его возможности и мои возможности...
- если отфильтровать ваши комментарии, то получается следуещая невеселая картина...
в стране сформировалась элитарная вертикаль власти, которая должна по идее служить народу....а на самом деле, привыкла жить на широкую ногу за счет бюджета государства...ни в чем себя не обременяя....шикарные коттеджи, джипы по немыслимой цене, сверхвысокие оклады и пособия....
- та часть бюджета, которая по идее принадлежит народу, бездумно тратится на строительство водопроводов - поить людей надо)))))......на строительство дорог- возить людей надо)))))....но почему то эти водопроводы не работают с самого начала, или требуют ремонта через некоторое время....новые дороги разваливаются на следуещий год...((((((
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3780
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Посколько, в статье речь шла о налогах, читал у арабов, рассказ о Чингисхане.....
-Чингисхан ежегодно проводил разборки с воеводами, управляюшими его каганатами, по всей его империи...
- приказывал отрубить голову 3 воеводам, не сумевших набрать необходимое количество налогов и податей....
- приказывал отрубить голову 3 воеводам, с лихвой пополнимшим казну....
- воеводы, услышавшие свой приговор, молча стали покидать зал заседаний....но один решил, спросить у Чингисхана.... а мне, за что хотите отрубить голову? Я же больше всех собрал для вас налогов и податей....
Чингисхан подозвал его к себе, и сказал ему, что бы все услышали на будущее.....Негодяй, кто тебе позволил топтать и поганить мою власть на местах, нещадно обирая сверх положенной меры, простых людей?
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