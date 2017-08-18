Доктор СИЗО Re: Водитель, сбивший насмерть 21-летнюю жительницу... #18





(Пользователи) Сообщений: 3780

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 05:25 В каждом разделе правил написано, что водитель должен сначала убедиться, что его действия будут абсолютно безопасными для него и других участников движения. Тогда почему же, вот эти другие участники движения ведут себя так безалаберно и безответственно. Ведь на каждом перекрестке стоит на кону их собственная жизнь. Как можно доверить другим посторонним людям? Уповая на какие то придуманные далеко не лучшим образом правила передвижения. Которые изза своего несовершенства и спорности абсолютно всех пунктов так и не стали во всем мире настоящим Законом!!!