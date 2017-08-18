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§ NG.kz
В программе празднования Дня города в Костанае произошли изменения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявленная в праздничной программе группа «Жигиттер» из Алматы, которая должна была выступить в Костанае, к нам не приедет.
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§ Victor Yang
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
да нет рынок сбыта уменьшился, Украину потеряли, а это почти 50 миллионов человек, Средняя Азия то же почти закрыта, а это где то 30 миллионов

Ты в какие-то дебри лезешь. Причем здесь это? Ехала она в какое-нибудь турне по Уралу, а, может, и по северу РК - вот и включила в список своих гастролей Рудный. И не надо тут всех жителей стран делать слушателями какой бы то ни было попсы, тем более постсоветской.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Шнуров материться тильки умеет на ,,великом и могучем,, , хоть и нравятся ,,Лабутэны,, . Слушаю только в наушниках

Слушай "Океан Эльзи" без наушников. И патриотично, и на ридной мове.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:09
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.17 - 02:16
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: В программе празднования Дня города в Костанае произошли...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.08.17 - 06:26
Комментарий удален модератором.
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