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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.08.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
им не с чем сравнить - немало из них сами учились по этим "особо одаренным" учебникам.

Очень верно!

Проблема в том, что всё меньше остаётся учителей той самой закалки - когда учитель заинтересован в том, чтобы дать знания... когда учитель радеет за своих учеников... когда учитель гордится тем, что смог вдолбить знания... Современные учителя, как правило не так давно закончившие "педуху" (тоже по современным программам), в большинстве своём лишь отрабатывают часы, предусмотренные программой и всё... Ещё через несколько лет такие словосочетания в учебниках станут нормой. Лишь бы благой мат в программу не включили...
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 19.08.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемой Алисе:
их старший брат и на бойню и голодом морил

Вообще-то к Старшему Брату в своё время сами на коленях приползли, прося о помощи... И этот самый Старший Брат прикрыл крылом от массового вырезания, вытащил из юрт в благоустроенные квартиры, дал дороги/образование/медицину и т.д. и т.п.
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 00:07
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§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
вытащил из юрт в благоустроенные квартиры, дал дороги/образование/медицину и т.д. и т.п.

А теперь вот, они говорят, что не надо было этого всего. Их устраивал тот образ жизни. Но не думают о том что вместо России мог прийти другой колонизатор и поступить с ними также как европейцы с индейцами.
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§ Volonter
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 19.08.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и поступить с ними также как европейцы с индейцами.

Зато давно была бы на этой территории латиница. :lol:
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 00:25
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 00:32
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.08.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Зато давно была бы на этой территории латиница.

Не факт, не факт.
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Гость
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска




Отправлено: 19.08.17 - 01:37
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